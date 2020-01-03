Происшествия
Lenta.ruАкробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP. По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре.
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Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Происшествия
Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Авто
СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности
Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева удивила неряшливым видом
Армия и оружие
Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани
Власти Ирана подтвердили, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб.
Политика
Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила новые версии флагманских смартфонов — Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани
Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Футболист Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист московского «Локомотива» Фёдор Смолов показал фотографию, на которой он обнимает юную Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада
«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он в своём Twitter.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Общество
Определены самые популярные у россиян автомобили для покупки в кредит
Председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров назвал самые популярные автомобили среди россиян для покупки в кредит, передает РИА Новости.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Единоборства
Президент UFC намерен организовать бой Мейвезера
Американец считается непобедимым боксером. Глава организации готов организовать ему поединок в 2020 году.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Технологии
В России начали разработку ракеты для запусков с «Морского старта»
Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».
Хоккей