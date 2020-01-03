Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАкробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP. По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре.
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Два акробата из России сорвались во время выступления в театре Амстердама

РБКвчера в 16:04

Российские акробаты сорвались из-под купола цирка в Амстердаме

Московский Комсомолецвчера в 17:30

Российские акробаты рухнули с высоты во время выступления в Амстердаме

Телеканал 360°вчера в 16:34

Очевидец рассказал о падении акробатов в Нидерландах

Lenta.ruвчера в 20:18

Два акробата из России упали с высоты в 10 метров во время шоу в Амстердаме

Газета.Ruвчера в 15:41

СМИ: два акробата из России упали с 10-метровой высоты во время представления в Амстердаме

ТАССвчера в 15:36

«Небесные ангелы» из России сорвались из-под купола цирка в Амстердаме

РЕН ТВвчера в 15:39
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Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Авто

СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
ТАСС вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева удивила неряшливым видом

Экспресс газета вчера в 23:43
Армия и оружие

Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

Власти Ирана подтвердили, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб.
Life.ru 02 января в 22:00
Политика

Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Российская газета вчера в 20:31
Гаджеты

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила новые версии флагманских смартфонов — Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Коммерсантъ вчера в 21:12
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 00:57
Шоу-бизнес

Футболист Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист московского «Локомотива» Фёдор Смолов показал фотографию, на которой он обнимает юную Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.
НТВ вчера в 07:20
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02 января в 06:15
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

РБК вчера в 05:20
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика

В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада

«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он в своём Twitter.
RT на русском 00:55
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество

Определены самые популярные у россиян автомобили для покупки в кредит

Председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров назвал самые популярные автомобили среди россиян для покупки в кредит, передает РИА Новости.
Слово и Дело 02 января в 20:49
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском вчера в 23:31
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Единоборства

Президент UFC намерен организовать бой Мейвезера

Американец считается непобедимым боксером. Глава организации готов организовать ему поединок в 2020 году.
Газета.Ru 02 января в 05:12
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Технологии

В России начали разработку ракеты для запусков с «Морского старта»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос») и компания S7 Space начали разработку технических параметров ракеты-носителя для запусков с плавучего космодрома «Морской старт».
RT на русском 00:39
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
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