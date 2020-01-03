Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP. По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре.

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

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