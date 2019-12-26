Происшествия
Lenta.ruАкробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP. По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре.
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Армия и оружие
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов
На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби" .
Происшествия
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут
На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
США объявили террористической обучаемую КСИР группировку из Ирака
США внесли в список террористических организаций иракскую группировку «Асаиб Ахль аль-Хак» (AAH), которая связана с Ираном.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Политика
BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел
Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
Культура
Сотрудница ТНТ возмутилась цензурой на телеканале. Через полчаса она удалила свой пост
Руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс написала пост в Instagram, в котором возмутилась цензурой на российском телевидении и в интернете.
Технологии
В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Политика
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
Происшествия
Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф
Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
Армия и оружие
Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах, передает ТАСС.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Экономика
ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей
Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
Космос
5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной
Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).