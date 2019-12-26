Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАкробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP. По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре.
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Очевидец рассказал о падении акробатов в Нидерландах

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Российские акробаты рухнули с высоты во время выступления в Амстердаме

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Два акробата из России упали с высоты в 10 метров во время шоу в Амстердаме

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Два акробата из России сорвались во время выступления в театре Амстердама

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«Небесные ангелы» из России сорвались из-под купола цирка в Амстердаме

РЕН ТВ15:39

Акробат сорвался с 10-метровой высоты в Амстердаме

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На севере Багдада подверглась бомбардировке автоколонна шиитов

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У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 19:39
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Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут

На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
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США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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США объявили террористической обучаемую КСИР группировку из Ирака

США внесли в список террористических организаций иракскую группировку «Асаиб Ахль аль-Хак» (AAH), которая связана с Ираном.
Известия 14:56
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках

В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Известия 16:58
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 01 января в 11:32
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском вчера в 00:28
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BI: Трамп пропустил звонок Путина и рассвирепел

Флинн пытался объяснить, что в Белый дом поступало большое количество звонков, однако президент США уже рвал и метал.
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Руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс написала пост в Instagram, в котором возмутилась цензурой на российском телевидении и в интернете.
Фонтанка.Ру 26.12.19 в 19:01
Технологии

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 20:35
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
Политика

Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
RT на русском 17:40
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Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup

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Общество

Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу

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Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф

Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
YakutiaMedia.ru 01 января в 00:00
Армия и оружие

Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию

РИА Новости 16:30
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

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Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах, передает ТАСС.
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм».
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5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной

Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
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Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

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СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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