Коронавирус

РБКРБКАксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

В Думе допустили введение в регионах разных лимитов по ссуде для ипотечных каникул

Максимальный размер ссуды для получения права на "кредитные каникулы" для людей, пострадавших от пандемии COVID-19, планируется пересмотреть по ипотеке и автокредитам. По ипотеке вместо утвержденного порога в 1,5 млн рублей планируется ввести дифференциацию по регионам.
Интерфакс05:56

Подробнее о событии

Лимит для получения ипотечных каникул могут повысить с 1,5 млн до 5 млн рублей

Право.ру06:58

Заем для ипотечных каникул увеличат до 5 млн рублей в нескольких регионах

Дума ТВ08:40

В РФ могут увеличить максимальный размер ипотеки, дающий право на налоговые каникулы

DP.RU08:29

Аксаков допустил введение в регионах разных лимитов для ипотечных каникул

Компания08:04

Лимиты по ипотеке и автокредитам будут увеличены в зависимости от региона

Коммерсантъ09:16

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

РБК06:50

Максимальный размер кредита для получения «каникул» может быть пересмотрен для ипотеки

Интерфакс06:17
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Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
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После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
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«Барселона» планирует обменять Семеду на защитника «Сити» Канселу

Барселона, Испания, 9 апреля 2020, 19:49 — REGNUM Согласно сообщениям портала The Telegraph, «Барселона» планирует приобрести защитника «Манчестер Сити» Жаоу Канселу в ближайшее межсезонье.
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Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
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Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 13:35
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Собянин временно ограничил посещения кладбищ

Газета.Ru 11:01
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Госпитализированная 1 апреля певица Надежда Бабкина помещена в изолированный бокс, передает издание "Антенна" со ссылкой на пресс-атташе певицы Александра Велора.
Газета.Ru 11:09
Экономика

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За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Общество

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Ведомости 14:34
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 вчера в 09:19
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
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Видео: трейлер Population Zero с рассказом о боевой системе

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Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
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Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 09:39
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $36

На фоне новостей о начале встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг, 9 апреля, ускорила рост до 10%.
Профиль 10:44
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
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Авто

Qoros показала свой новый паркетник

Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
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Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
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Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Общество

Госдума призывает правительство остановить рост цен на продукты

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Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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