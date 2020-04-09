Максимальный размер ссуды для получения права на "кредитные каникулы" для людей, пострадавших от пандемии COVID-19, планируется пересмотреть по ипотеке и автокредитам. По ипотеке вместо утвержденного порога в 1,5 млн рублей планируется ввести дифференциацию по регионам.

с чего всё началось

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

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