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Инвест-Форсайт
Инвест-Форсайт

Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Криптовалюта является цифровым кодом. Им можно пользоваться для оплаты товаров в разных странах, однако не в России. Сейчас финансовая система страны стабильно работает, однако легализация криптовалют может привести к разрушению этой стабильности.В источнике
С чего всё началось
Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью
 «RT».
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