Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Криптовалюта является цифровым кодом. Им можно пользоваться для оплаты товаров в разных странах, однако не в России. Сейчас финансовая система страны стабильно работает, однако легализация криптовалют может привести к разрушению этой стабильности.