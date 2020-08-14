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Инвест-Форсайт
Инвест-Форсайт

Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Криптовалюта является цифровым кодом. Им можно пользоваться для оплаты товаров в разных странах, однако не в России. Сейчас финансовая система страны стабильно работает, однако легализация криптовалют может привести к разрушению этой стабильности.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах

При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
RT на русском13 августа в 10:48
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Деловое.ТВ

В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты

Деловое.ТВ08:50
ИА Красная Весна

Приравнивание биткоина к рублю приведет к краху финансовой системы — депутат

ИА Красная Весна08:22
iReactor

В Госдуме заявили о разрушительной силе биткоина

iReactorвчера в 12:43
Народные новости

Аксаков: биткоин угрожает всей финансовой системе

Народные новостивчера в 13:31
Экономика сегодня

В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты как платежного средства

Экономика сегоднявчера в 09:47
Инвест-Форсайт

Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
РБК

Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

РБК14 августа в 03:16

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
RT на русском11:47
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Кравчук рассказал о мечущемся между Россией и независимостью Лукашенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что признанный ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александр Лукашенко мечется между тем, чтобы сохранить отношения с Россией, и независимостью республики.
Lenta.ru12:57

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Игонин объяснил, почему «Зенит» не должен оспаривать желтую карточку Ракицкого

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что питерский клуб не должен оспаривать вторую желтую карточку Ярослава Ракицкого в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Украинский защитник был удален с поля и теперь пропустит игру с ЦСКА.
Спорт день за днем12:02

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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