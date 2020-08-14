Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности
Криптовалюта является цифровым кодом. Им можно пользоваться для оплаты товаров в разных странах, однако не в России. Сейчас финансовая система страны стабильно работает, однако легализация криптовалют может привести к разрушению этой стабильности.В источнике
С чего всё началось
Глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах
При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
RT на русском13 августа в 10:48
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