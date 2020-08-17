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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

В настоящее время финансовая система РФ демонстрирует стабильную работу, но из-за легализации криптовалют эта стабильность может разрушиться. В этой связи в ближайшее время криптовалюты на станут платежной альтернативой рублю.В источнике
С чего всё началось
Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью
 «RT».
РБК14 августа в 03:16
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Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
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Приравнивание биткоина к рублю приведет к краху финансовой системы — депутат

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Аксаков: биткоин угрожает всей финансовой системе

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Правительство Белоруссии сложило полномочия

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Lenta.ru02:38
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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