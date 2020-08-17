Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

В настоящее время финансовая система РФ демонстрирует стабильную работу, но из-за легализации криптовалют эта стабильность может разрушиться. В этой связи в ближайшее время криптовалюты на станут платежной альтернативой рублю.