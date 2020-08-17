Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности
В настоящее время финансовая система РФ демонстрирует стабильную работу, но из-за легализации криптовалют эта стабильность может разрушиться. В этой связи в ближайшее время криптовалюты на станут платежной альтернативой рублю.В источнике
С чего всё началось
Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью
«RT».
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