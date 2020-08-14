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РБК
РБК

Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «RT».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах

При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
RT на русском13 августа в 10:48
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ИА Красная Весна

Аксаков: Приравнивание биткоина к рублю приведет к краху финансовой системы

ИА Красная Весна08:22
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Аксаков: биткоин угрожает всей финансовой системе

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В Госдуме заявили о разрушительной силе биткоина

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Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
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Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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В ЛНР призвали Зеленского наказать виновных в гибели ополченца

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского привлечь к ответственности украинских военнослужащих, виновных в гибели от снайперского огня ополченца ЛНР.
RT на русском05:54
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