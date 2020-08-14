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РБК
РБК

Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «RT».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах

При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
RT на русском13 августа в 10:48
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Инвест-Форсайт

Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
iReactor

В Госдуме заявили о разрушительной силе биткоина

iReactorвчера в 12:43
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В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты как платежного средства

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Аксаков: биткоин угрожает всей финансовой системе

Народные новостивчера в 13:31
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Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

РБК14 августа в 03:16

Правила составления перечня важнейших лекарств изменили в РФ

Российский кабмин внес изменения в правила составления перечня важнейших лекарств, теперь препараты, необходимые для лечения и профилактики опасных для окружающих заболеваний, будут включаться в перечень в ускоренном порядке, сообщает Газета.ru.
РИАМО04:40

Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com13 августа в 04:30
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Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

В немецкой земле Мекленбург - Передняя Померания не видят выгоды от импорта сжиженного природного газа из США, который американцы лоббируют в качестве альтернативы российскому "голубому топливу".
Российская газета02:29
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 14:27
15

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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