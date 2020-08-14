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РБК
РБК

Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «RT».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах

При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
RT на русском13 августа в 10:48
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В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты

Деловое.ТВ08:50
ИА Красная Весна

Аксаков: Приравнивание биткоина к рублю приведет к краху финансовой системы

ИА Красная Весна08:22
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Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

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В Госдуме заявили о разрушительной силе биткоина

iReactorвчера в 12:43
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В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты как платежного средства

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Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
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Аксаков: биткоин угрожает всей финансовой системе

Народные новостивчера в 13:31

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

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Газета.Ru02:13
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Открыты клетки, способные реагировать на несколько вкусов одновременно

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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
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