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РБК
РБК

Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «RT».В источнике
С чего всё началось
Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью
 «RT».
РБК14 августа в 03:16
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Konkurent.ru

Смогут ли криптовалюты заменить депозиты и доллары

Konkurent.ru17:26
Экономика сегодня

В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты как платежного средства

Экономика сегодня15 августа в 09:47
Народные новости

Аксаков: биткоин угрожает всей финансовой системе

Народные новости15 августа в 13:31
iReactor

В Госдуме заявили о разрушительной силе биткоина

iReactor15 августа в 12:43
ИА Красная Весна

Приравнивание биткоина к рублю приведет к краху финансовой системы — депутат

ИА Красная Веснавчера в 08:22
Инвест-Форсайт

Аксаков назвал биткоин разрушителем финансовой стабильности

Инвест-Форсайт14 августа в 16:47
РБК

Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы

РБК14 августа в 03:16

Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
20

Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время водителям, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
RT на русском23:07

В Роспотребнадзоре рассказали о главном «инкубаторе заразы» на кухне

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева заявила, что кухонная губка по факту является "инкубатором" различных микроорганизмов.
Online47.ru21:42
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Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти.
ТАССвчера в 03:05
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
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