Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы
Смотрите также
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
В Минске начинается митинг в поддержку Александра Лукашенко
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Лукашенко заявил, что намерен связаться с Путиным из-за общей угрозы
Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США
Державшие вниз головой младенца родители арестованы на 10 суток
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
В ТРЦ «Мега Дыбенко» обрушилась стена
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «RT».В источнике
С чего всё началось
Глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах
При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
RT на русском13 августа в 10:48
Подробнее о событии
В Госдуме объяснили отказ России от криптовалюты как платежного средства
Экономика сегоднявчера в 09:47