Будьте в Плюсе

Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что Банк России может повысить ключевую ставку на предстоящем пятничном заседании на 1 процентный пункт - с 7,5% до 8,5% годовых.
ТАСС
Пойти на столь серьезное увеличение Банк России может, чтобы затормозить инфляционные процессы.
Аргументы и Факты
По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума и составила 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ РФ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.
ТАСС
Греф: ключевая ставка ЦБ РФ недостаточно высока для нынешнего уровня инфляции.
Piter.tv

Подробнее о событии

Аксаков не исключил серьёзного увеличения ключевой ставки Центробанком
Парламентская газета02:34
В Госдуме не исключили серьезного повышения ключевой ставки. Каким уже завтра может стать показатель после заседания Банка России
ТУТ НЬЮСвчера в 05:45
Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых
ТАССвчера в 03:35
Аксаков не исключил повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых
Piter.tvвчера в 03:39
Глава комитета Госдумы ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
REGNUMвчера в 02:58
В ГД не исключили повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5% годовых
Аргументы и Фактывчера в 05:23

Интересное

МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности

В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
РИА Новости06:08

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.
Интерфакс05:33