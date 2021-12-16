Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.