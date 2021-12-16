Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что Банк России может повысить ключевую ставку на предстоящем пятничном заседании на 1 процентный пункт - с 7,5% до 8,5% годовых.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря Карен Донфрид Россия официально передала США два документа — договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Это седьмое повышение ключевой ставки подряд, за этот период ставка выросла на 4,25 процентного пункта.