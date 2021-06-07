«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 6% в ближайшее время
Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает роста годовой инфляции в России выше 6%. 3 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) Набиуллина исключила снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.В источнике
Глава комитета ГД Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ЦБ ключевой ставки 11 июня до 5,25%
Комсомольская правда03:46