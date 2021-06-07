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Экономика

«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 6% в ближайшее время

Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает роста годовой инфляции в России выше 6%. 3 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) Набиуллина исключила снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ.В источнике
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Подробнее о событии

Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена на 50 б.п. на заседании 11 июня - Sber CIB

Финмаркет10:10

Высокий сезон: повторит ли ЦБ увеличение ключевой ставки на 0,5 пункта

Известия11:52

Эксперты заявили о возможном значительном повышении ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшее время

ГЛАС.RU5 июня в 13:51

Сигналы для ключевой ставки: рост экономики, инфляция и госрасходы 2021

ПРАЙМ03:58

В России спрогнозировали повышение ключевой ставки Центробанка

Lenta.ru19:09

В Госдуме заявили о скором повышении ключевой ставки ЦБ

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Глава комитета ГД Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ЦБ ключевой ставки 11 июня до 5,25%

Комсомольская правда03:46
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Сообщение «Российские компании получат стимул для отказа от доллара» аннулировано

Сообщение "Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро - Минфин", выпущенное на ленту агентства в 14.51 мск, а также предварявшая его молния, аннулируются в связи с отзывом спикером своей цитаты.
РИА Новости08:50

В Белом доме отказались считать встречу с Путиным поощрением

США рассматривают встречу с российским президентом Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту своих интересов, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
РБК13:09