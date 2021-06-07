Сообщение «Российские компании получат стимул для отказа от доллара» аннулировано

Сообщение "Власти РФ подготовят стимулы для перевода валютной ликвидности из доллара в евро - Минфин", выпущенное на ленту агентства в 14.51 мск, а также предварявшая его молния, аннулируются в связи с отзывом спикером своей цитаты.