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Аксаков предложил провести в Крыму пилотный проект по цифровому рублю

Русская Планета
ИА Красная Весна
Аргументы и Факты
Парламентская газета
КИА
SM News Крым
Вести Крым
Ридус
Lenta.ru
Москва, 20 ноября 2020, 13:37 — REGNUM Использование цифрового рубля может быть в 2021 году в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).В источнике
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