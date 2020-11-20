Аксаков предложил провести в Крыму пилотный проект по цифровому рублю
Москва, 20 ноября 2020, 13:37 — REGNUM Использование цифрового рубля может быть в 2021 году в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).В источнике
С чего всё началось
В ГД сообщили, что Крым может стать площадкой для опробования цифрового рубля
Использование цифрового рубля может быть в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В середине октября ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля.
ТАССвчера в 05:26
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