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Аксаков предложил провести в Крыму пилотный проект по цифровому рублю

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Парламентская газета
Москва, 20 ноября 2020, 13:37 — REGNUM Использование цифрового рубля может быть в 2021 году в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ГД сообщили, что Крым может стать площадкой для опробования цифрового рубля

Использование цифрового рубля может быть в пилотном варианте опробовано в Крыму для преодоления санкций, заявил в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В середине октября ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля.
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