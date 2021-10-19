Необходимо законодательно прописать вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) нуждается в серьезных доработках, пишет «Финмаркет».В источнике
Вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют, необходимо прописать законодательно, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов был задержан после внутренней проверки «Роскосмоса».