Необходимо законодательно прописать вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) нуждается в серьезных доработках, пишет «Финмаркет».

С чего всё началось Аксаков: необходимо законодательно прописать налогообложение майнинга криптовалют Вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют, необходимо прописать законодательно, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Финмаркет вчера в 07:29