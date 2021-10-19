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Аксаков призвал законодательно прописать налогообложение майнинга

Необходимо законодательно прописать вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) нуждается в серьезных доработках, пишет «Финмаркет».В источнике

С чего всё началось

Аксаков: необходимо законодательно прописать налогообложение майнинга криптовалют
Вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют, необходимо прописать законодательно, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
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