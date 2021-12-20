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Аксаков сообщил, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

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Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей.
ТАСС
На парламентских слушаниях в Госдуме Аксаков рассказал, что рынком криптовалют интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы.
Секрет фирмы
Регулятор считает, что рост числа криптотранзакций несет риски для финансовой стабильности.
РБК
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 17 декабря заявила, что ЦБ РФ выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.
ТАСС

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Россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей
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Аксаков сообщил, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей
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