Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 17 декабря заявила, что ЦБ РФ выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.