Неделей ранее на стадионе «Ла-Керамика» «Вильярреал» отпраздновал закономерный успех, выиграв матч со счётом 1:0. Ответная встреча четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов 2021/22 между «Баварией» и «Вильярреалом» состоится 12 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг по итогам переговоров в Вашингтоне требования и советы западных СМИ, касавшиеся взаимодействия Нью-Дели с Москвой в свете специальной операции России на Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат.