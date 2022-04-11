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Аксаков сообщил об обсуждении продления программы льготной ипотеки в июле 2022 года

Благодаря сохранению ставки на уровне 12% программа сама по себе будет становиться более рыночной по мере снижения ключевой ставки, отметил глава комитета Госдумы по финрынку.
ТАСС
«Жилищный кредит под 12 процентов с ограничением по размеру займа в 12 миллионов рублей для столичных регионов и в шесть миллионов — для всех остальных субъектов», — объяснил он.
Lenta.ru
В дальнейшем возможны и другие досрочные валютные послабления.
Известия
Обновленная программа льготной ипотеки по ставке до 12% начала действовать в России с 1 апреля.
ТАСС

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Глава комитета Госдумы Аксаков допустил продление программы льготной ипотеки в 2022 году
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