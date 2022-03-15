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Аксенов: Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию

Некоторые крупные торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским бизнесменам, выступающим за дестабилизацию ситуации, могут быть арестованы и изъяты в пользу России.
Lenta.ru
«Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства», — резюмировал Аксенов.
Lenta.ru
Сергей Аксёнов считает, что граждане, финансирующие армию Украины, не должны зарабатывать деньги на территории полуострова.
Вести.Севастополь
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
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