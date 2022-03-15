РИА НовостиАксенов: Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуациюНекоторые крупные торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским бизнесменам, выступающим за дестабилизацию ситуации, могут быть арестованы и изъяты в пользу России.Lenta.ru«Ряд крупных торговых объектов будут рассматриваться для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства», — резюмировал Аксенов.Lenta.ruСергей Аксёнов считает, что граждане, финансирующие армию Украины, не должны зарабатывать деньги на территории полуострова.Вести.Севастополь24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.Lenta.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГазета.RuРамблерНациональная служба новостейЦарьградКИАRT на русскомОбщественная служба новостейРЕН ТВФАНИА КрыминформПодробнее о событииГлава Крыма Аксенов заявил о возможном аресте имущества некоторых украинских бизнесменовLenta.ru11:51Аксенов: Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуациюРИА Новости11:30В Крыму могут арестовать и изъять объекты украинских деятелей, поддерживающие дестабилизацию обстановкиКрым 2411:21Аксёнов допустил изъятие собственности украинцев, дестабилизирующих ситуациюRT на русском11:22В Крыму могут изъять торговые объекты некоторых украинских бизнесменовТАСС11:16Принадлежащие украинским бизнесменам объекты могут быть изъяты в КрымуИА Крыминформ11:08В Крыму могут изъять собственность украинских бизнесменовВести Крым11:07Показать ещёОценить869Поделиться