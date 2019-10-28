Путешествия
КП - КрымАксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
Крым в этом году превысил показатели прошлого курортного сезона на 10 процентов - на полуострове уже отдохнули 6,87 миллиона человек.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Авто
FAW привезет в Россию еще две модели
В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня 09:43
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Общество
Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков
Депутаты Государственной думы полагают, что за пропаганду наркотиков в Интернете необходимо установить наказание вплоть до лишения свободы на 5-7 лет.
Вести.Ru 08:39
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Российская газета 10:05
Общество
Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками
Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.
Эхо Москвы 09:03
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Общество
Умер известный диссидент Владимир Буковский
Rusvesna.su вчера в 19:20
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ 11:10
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Rambler News Service 10:25
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Армия и оружие
Минобороны усомнилось в операции США по ликвидации аль-Багдади
Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон поцеловалась с женщиной
Поцелуй актрисы и телеведущей обсуждает вся сеть. На днях Дженнифер Энистон приняла участие в съемках вечернего шоу Эллен Дедженерес.
Srnsk 09:22
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Армия и оружие
«Ликвидацию» аль-Багдади не подтвердили в ООН
Мониторинговая группа ООН пока не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади, об этом РИА Новости рассказал координатор группы.
Народные новости 11:39
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Авто
Toyota Land Cruiser Prado попал под отзыв в России
Компания Toyota приняла решение отозвать в России 1 153 вездеходов Land Cruiser Prado, реализованных с 12 марта по 18 апреля этого года.
Autorating.ru 08:41
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, сколько ей нужно денег в месяц для жизни
Регина Тодоренко рассказала, что для комфортной жизни ей необходимо около пяти миллионов рублей в месяц.
Uznayvse.ru 09:47
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 25 октября в 12:38
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
RT на русском 07:05
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01