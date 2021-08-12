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Аксенов: Зеленского выгонят из Крыма, если он будет просить политического убежища в России

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не рассчитывать на свою квартиру в Крыму, если придется бежать с Украины.
РБК
"Если Зеленский хочет рапанов, пусть покупают, отсылать рапанов Зеленскому не будем, перебьются" - заявил Аксенов на вопрос ведущей "Прямой линии", сообщает Pravda.ru.
Московский Комсомолец
Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском районе на южном берегу Крыма.
РЕН ТВ
Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.
Известия

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