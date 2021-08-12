Гайч и Фукс приступили к тренировкам с ЦСКА после возвращения с Олимпиады

Нападающий Адольфо Гайч и защитник Бруно Фукс вернулись в расположение ЦСКА и уже приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».