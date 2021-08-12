ТАССАксенов: Зеленского выгонят из Крыма, если он будет просить политического убежища в РоссииГлава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не рассчитывать на свою квартиру в Крыму, если придется бежать с Украины.РБК"Если Зеленский хочет рапанов, пусть покупают, отсылать рапанов Зеленскому не будем, перебьются" - заявил Аксенов на вопрос ведущей "Прямой линии", сообщает Pravda.ru.Московский КомсомолецРечь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском районе на южном берегу Крыма.РЕН ТВКиев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.ИзвестияЧитать далееСвернутьКрым 24Крым 24Piter.tvDiscover24РЕН ТВРБКФАНПолитическая ЭкспертизаЦентральная Служба НовостейLife.ruКапитал страныГЛАС.RUВечерняя МоскваИзвестияREGNUMИнфоСМИГазета.RuЦарьградПодробнее о событииАксенов: Зеленского выгонят из Крыма, если он будет просить политического убежища в РоссииТАССвчера в 11:22Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартируLife.ruвчера в 10:30«У него там что, голод? Перебьются». Аксёнов отказался высылать Зеленскому крымские рапаныКрым 24вчера в 09:16Аксенов посоветовал Зеленскому не рассчитывать на квартиру в КрымуРБКвчера в 09:46Глава Крыма Аксенов посоветовал Зеленскому не рассчитывать на убежище из-за квартиры в ЯлтеРИА Новостивчера в 09:26Аксенов объяснил, зачем Зеленскому нужна квартира в КрымуГазета.Ruвчера в 09:46Аксёнов отказался предоставить Зеленскому убежище в Крыму в случае его побега с УкраиныГород24вчера в 08:28Показать ещёОценить377Поделиться