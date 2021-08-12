11 bit studios анонсировала новую игру Frostpunk 2

Буквально несколько месяцев назад, разработчики из студии 11 bit studios активно тизерили свой новый проект, не раскрывая при этом важных подробностей, однако сегодня выяснилось, что новой игрой будет Frostpunk 2. Также в сети появился первый трейлер сиквела, который явно останется верен предшественнику.