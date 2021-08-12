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Аксенов: Зеленского выгонят из Крыма, если он будет просить политического убежища в России

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения ситуации в стране попытается сбежать на полуостров.
РИА Новости
По словам Аксенова, у Зеленского есть квартира на территории Крымского полуострова, на которую никто не претендует.
ИнфоСМИ
В 2019 году пресс-служба главы Украины заявляла, что первая леди республики Елена Зеленская купила квартиру в крымской Ливадии в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года.
Общественная служба новостей
Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Известия

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