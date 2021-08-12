Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Буквально несколько месяцев назад, разработчики из студии 11 bit studios активно тизерили свой новый проект, не раскрывая при этом важных подробностей, однако сегодня выяснилось, что новой игрой будет Frostpunk 2. Также в сети появился первый трейлер сиквела, который явно останется верен предшественнику.