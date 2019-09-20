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Происшествия Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».

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Религия В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, сообщает «Интерфакс».

Общество Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».