Политика
РБКАксенова переизбрали на пост главы Крыма
Депутаты Госсовета Крыма переизбрали Сергея Аксенова на пост главы республики сроком на 5 лет, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия
Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане
В Казахстане освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время.
Известия 04:22
Происшествия
Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева доставят в Якутск
Якутия.Инфо вчера в 04:39
Происшествия
Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда
Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.
Piter.tv 03:36
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Футбол
Мамаев прилетел в Краснодар для расторжения контракта с клубом
Отбывший наказание в ИК 4 Белгородской области полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный клубу город для расторжения действующего соглашения.
iReactor 02:47
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
Бывший прапорщик Артур Хайруллин осуждён за торговлю запчастями компьютеров Академии ФСБ, сообщает газета «Коммерсантъ».
REGNUM 05:14
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Политика
Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 18 сентября в 11:53
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Футбол
Кокорин и Мамаев освободились по УДО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 17 сентября в 03:24
Футбол
Подкармливавшая Роналду бургерами женщина согласилась поужинать с ним
Бывшая работница McDonald’s, о которой в недавнем интервью рассказал нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, откликнулась на его предложение поужинать вместе.
News.ru 04:27
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru вчера в 07:39
Армия и оружие
Тридцать человек погибли в результате авиаудара в Афганистане
Тридцать человек погибли, 45 получили травмы и ранения в результате авиационного удара в провинции Нангархар.
ФАН вчера в 04:09
Религия
В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, сообщает «Интерфакс».
Твой Иркутск 18 сентября в 22:35
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
Как утверждается в комментарии, «в ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Р.В. Красновым разговора об отчислении студента не велось», молодому человеку «сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза».
RT на русском вчера в 13:31
Политика
Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:24