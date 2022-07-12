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Аксенов: инцидент с военнослужащими в Крыму является бытовым конфликтом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что драка с участием военнослужащих в Крыму носила "бытовой характер".
Газета.Ru
В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Судаке группа местной молодежи напала на российских военнослужащих, проходивших лечение в санатории.
ТАСС
В результате инцидента один из военнослужащих получил повреждения легкой степени тяжести.
ТАСС
Информацию подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков, отметивший, что в ходе инцидента был избит солдат-срочник.
ТАСС

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