ИзвестияАксенов: инцидент с военнослужащими в Крыму является бытовым конфликтомГлава Крыма Сергей Аксенов заявил, что драка с участием военнослужащих в Крыму носила "бытовой характер".Газета.RuВ понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Судаке группа местной молодежи напала на российских военнослужащих, проходивших лечение в санатории.ТАССВ результате инцидента один из военнослужащих получил повреждения легкой степени тяжести.ТАССИнформацию подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков, отметивший, что в ходе инцидента был избит солдат-срочник.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава Крыма Аксенов назвал инцидент с избиением военного в Судаке бытовым конфликтомLenta.ru16:17Инцидент с военным в Судаке оказался бытовым конфликтомВзгляд.ру15:42Глава Крыма Аксенов назвал драку с участием военнослужащих в Судаке бытовым конфликтомРИА Новости14:17Аксенов заявил, что инцидент с военнослужащими в Крыму является «бытовым конфликтом»Газета.Ru15:26Аксенов: избитые в Крыму военные были пьяны и сами спровоцировали конфликтКоммерсантъ15:16Аксенов заявил, что инцидент с военнослужащими в Крыму является бытовым конфликтомТАСС15:04Аксенов: инцидент с военнослужащими в Крыму является бытовым конфликтомИзвестия15:37Показать ещёОценить297Поделиться