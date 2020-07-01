Политика
РИА НовостиАксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
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Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Политика
Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой
Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
Коммерсантъ 09:59
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
ИА Красная Весна 08:44
Игры
В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher
CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру вчера в 04:06
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Автоновости дня 07:10
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК вчера в 10:10
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Путешествия
Крым начал принимать туристов, прибывших из других регионов
Газета Кемерова вчера в 23:08
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Политика
Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым
Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.
Известия 09:50
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом»
КП - Санкт-Петербург 09:29
Футбол
Премьер-лига. «Краснодар» получил самую большую прибыль
Действующий чемпион премьер-лиги и лидер нынешнего сезона "Зенит" получил почти 830 млн рублей, казанский "Рубин" – 488 миллионов, "Уфа" – 302 миллиона, столичное "Динамо" –125 млн рублей.
Вести.Ru 06:25
Гаджеты
Samsung выпустит NVMe SSD 980 Pro ёмкостью от 250 Гб до 1 Тб
В магазины поступит три разновидности Samsung 980 Pro: на 250 Гб, 500 Гб и 1 Тб. Производитель не указал используемый тип памяти.
Актуальные Новости 05:57
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
"Уфа" и казанский "Рубин" сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Встреча, прошедшая в "Уфе" завершилась со счётом 0:0.
RT на русском 09:59
Космос
Собственный интернет на российском сегменте МКС появится до конца года
Российская газета 06:53