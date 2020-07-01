Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.

Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

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