Политика
ИзвестияАксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте выложил ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, назвав его пророческим.Газета.Ru10:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество
Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Хоккей
Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году
Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
Здоровье
Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей
Выявлена неожиданная польза алкогольных напитков для пожилых людей.
Evo-rus.com 13:41
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Здоровье
«Кроличья Эбола». Новый смертельный вирус убил тысячи животных в США
По США распространяется новый смертельный вирус геморрагической болезни кроликов, который получил название RHDV2.
Общественная служба новостей 14:14
Происшествия
Под Мурманском в ДТП погибли три человека
Газета.Ru 14:40
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру 11:36
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news 11:51
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Экономика
Экономика Великобритании рекордно рухнула
По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Здоровье
В Челябинске возобновляют работу детские сады
С четверга, 2 июля, в Челябинске в штатном режиме возобновляют работу детские сады.
Южноуральская панорама 07:03
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Столица С вчера в 03:02
Общество
Новый налог для дачников введен в России
Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки.
Evo-rus.com 07:55
Космос
В ОАЭ создали марсианский город
В Объединенных Арабских Эмиратах завершается строительство настоящего марсианского города.
Российская газета 06:26
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия 29 июня в 13:31
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09