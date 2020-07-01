с чего всё началось

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Общество На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции. 1,6K

Шоу-бизнес Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно. 13

Хоккей Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.

Политика В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 135

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. 15

Общество Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Футбол Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".

Кино Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 734

Экономика Экономика Великобритании рекордно рухнула По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом. 42

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 585

Политика Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела. 95

Общество Новый налог для дачников введен в России Налог рассчитывается по формуле, подразумевающей произведение тысячи кубометров объема использованной воды и определенной налоговой ставки. 25

Космос В ОАЭ создали марсианский город В Объединенных Арабских Эмиратах завершается строительство настоящего марсианского города.

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 38