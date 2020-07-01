Политика
ИзвестияАксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте выложил ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, назвав его пророческим.Газета.Ru10:55
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Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
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Вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, когда и где может состояться церемония прощания с актером.
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Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Футбол
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод сообщил, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло без серьезных проблем.
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Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
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