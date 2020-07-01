с чего всё началось

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Технологии «Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива. 11

Общество На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 6,3K

Политика ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.

Происшествия При проливке Дома культуры в Гусь-Хрустальном пострадал пожарный Пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, он госпитализирован, сообщили в главке МЧС России по Владимирской области. 22

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,4K

Политика Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации. 21

Экономика Какие тарифы на коммуналку повысились в Севастополе Голубое топливо в Севастополе должно было дорожать дважды: в января до 5,03 руб./м³ и с 1 июля с 5,03 руб./м³ до 5,49 руб./м³. 2

Культура Вдова Проскурина объявила дату и место прощания с актером Вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, когда и где может состояться церемония прощания с актером.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,1K

Футбол «Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки» "Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Политика Помпео заявил о необходимости диалога с Россией Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп. 60

Происшествия Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма — длительной и болезненной эрекцией, не связанной с сексуальным возбуждением. 4

Политика В СПЧ заявили о серьезных попытках подорвать легитимность голосования Соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод сообщил, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло без серьезных проблем. 2

Наука Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры. 22