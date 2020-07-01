Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
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Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.В источнике
С чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте выложил ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, назвав его пророческим.
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