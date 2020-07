The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4

По общей структуре мрачный боевик The Last of Us: Part II студии Naughty Dog представляет из себя естественное развитие многих идей и подходов, которые творческий коллектив реализовывал в своих последних разработках – оригинальной The Last of Us, Uncharted 4 и ответвлении Uncharted: The Lost Legacy.