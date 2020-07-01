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Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.В источнике
С чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте выложил ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, назвав его пророческим.
Газета.Ru10:55
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Аксенов: «глас с небес» призывал Зеленского забыть о Крыме

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Власти Крыма напомнили Зеленскому о «небесном наставлении» забыть про полуостров

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Аксёнов напомнил Зеленскому о «божьем наставлении» забыть про Крым

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Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции

На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM Newsвчера в 16:12
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The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4

По общей структуре мрачный боевик The Last of Us: Part II студии Naughty Dog представляет из себя естественное развитие многих идей и подходов, которые творческий коллектив реализовывал в своих последних разработках – оригинальной The Last of Us, Uncharted 4 и ответвлении Uncharted: The Lost Legacy.
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