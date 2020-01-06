с чего всё началось

За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.

Армия и оружие Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.

Политика Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия В обращении, опубликованном сегодня на сайте Елисейского дворца, говорится: Мы осудили недавние нападения на базы сил коалиции в Ираке и серьезно обеспокоены той негативной ролью, которую Иран играет в регионе, в том числе через КСИР и силы "Аль-Кудс" под командованием генералаа Сулеймани.

Футбол Макаров всё-таки перейдет в «Рубин» Полузащитник "Нефтехимик" Денис Макаров станет футболистом "Рубина", несмотря на проваленный первый медосмотр.21-летний футболист прошел новое медобследование, которое не выявило никаких проблем.

Экономика В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.

Гаджеты Nokia снова возродит легендарный телефон Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.

Общество Россиянам собираются повысить зарплату Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.

Общество Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Кино Детектив «Достать ножи» получит продолжение Сюжет второй картины вряд ли коснется уже знакомых зрителям героев, ведь история первого фильма вполне завершена, так что продолжение расскажет что-то новое об эксцентричном детективе Бенуа Бланке, роль которого бесподобно исполнил Дэниэл Крэйг.