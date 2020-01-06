Путешествия
РБКАксенов назвал число посетивших Крым туристов
За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
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с чего всё началось
"По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек", — написал Аксенов в Facebook.РИА Новости02:50
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