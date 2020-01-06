Путешествия

РБКРБКАксенов назвал число посетивших Крым туристов

За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
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"По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников у нас отдохнут еще более 200 тысяч человек", — написал Аксенов в Facebook
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Сергей Валерьевич Аксёнов
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