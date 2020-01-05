Общество
ИзвестияАксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Глава республики Крым сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в действиях керченских чиновниц, подаривших ветеранам пироги в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, не было злого умысла.Дождь11:50
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Общество
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В Чувашии правительство ушло в отставку
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Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
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Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
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«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
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Армия и оружие
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
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Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
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В России с 1 февраля прекратят выдавать бумажные чеки
Многие учреждения перестанут применять бумажные чеки, и это значительно упростит обслуживание терминалов.
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В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
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