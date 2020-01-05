Общество
ИзвестияАксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Глава республики Крым сообщил на своей странице «ВКонтакте», что в действиях керченских чиновниц, подаривших ветеранам пироги в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, не было злого умысла.Дождь11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Армия и оружие
В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»
В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Политика
Макрон заявил о необходимости реформы Евросоюза после Brexit
Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) необходимы масштабные реформы.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Политика
Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Политика
В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
Общество
Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
В последний раз нефть опускалась в цене ниже $57 в октябре 2019 года.
Политика
Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу
Футбол
25 футболистов «Локомотива» прилетели на сбор в Катар
В пятницу «Локомотив» прилетел на второй сбор в Катар, который продлится до 10 февраля, сообщает официальный сайт московского клуба.
Политика
Военный эксперт объяснил причины возникновения эпидемии коронавируса в китайском Ухане
Экс-представитель комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин объяснил, почему, по его мнению, новый тип коронавируса поражает людей по этническому принципу.
Футбол
Смолов обратился к болельщикам «Сельты»
Форвард сборной России Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в испанскую "Сельту", обратился к болельщикам новой команды.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.