Общество

ИзвестияИзвестияАксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Глава республики Крым сообщил на своей странице «ВКонтакте
», что в действиях керченских чиновниц, подаривших ветеранам пироги в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, не было злого умысла.
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