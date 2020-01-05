с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Общество Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

Политика Макрон заявил о необходимости реформы Евросоюза после Brexit Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) необходимы масштабные реформы.

Политика Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.

Шоу-бизнес Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.

Политика МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Здоровье Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.

Политика В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.

Общество Вирус из Китая пришел в Россию. Главное Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Футбол Смолов обратился к болельщикам «Сельты» Форвард сборной России Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в испанскую "Сельту", обратился к болельщикам новой команды.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.