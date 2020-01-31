Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Космос У России появится программа исследования Венеры Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.

Политика В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Здоровье ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обращения граждан о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Общество Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.

Политика Правительство Чувашии ушло в отставку Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Общество Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.