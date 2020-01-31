Общество
ИзвестияАксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют.
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