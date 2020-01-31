Общество

ИзвестияИзвестияАксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Читать в источнике
Комментировать112
Сергей Аксенов
Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют.
— Сергей АксеновМосква 24 09:34

Подробнее о событии

Аксенов считает закрытой тему поздравления блокадников в Керчи

Газета.Ru10:45

За такую глупость увольняют: Аксенов закрыл тему скандала в Керчи

КП - Крым10:22

Сергей Аксенов поставил точку в керченской истории

КИА08:41

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Известия09:50

Аксенов сообщил, что чиновников в Керчи уволят за глупость

ТАСС09:07

Аксенов объяснил за что уволили «чиновниц с батоном»

Московский Комсомолец09:03

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц из Керчи

РБК09:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Энергетика

Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 10:18
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Политика

Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru 04:52
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Космос

У России появится программа исследования Венеры

Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
РИА Новости 08:23
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Здоровье

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обращения граждан о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
9111.ru 10:55
Общество

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
RT на русском 07:23
Общество

Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Российская газета 07:46
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Футбол

Миранчука отказались отпускать в «Милан»

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог оказаться в итальянском «Милане».
Lenta.ru 10:50
Армия и оружие

«Российские военные издеваются!» — в «незалежной» истерика из-за украинского флага на позициях защитников Донбасса

Киевские пропагандистские СМИ разгоняют истерику из-за необычных кадров с позиций защитников Донбасса.
Rusvesna.su 10:42
Здоровье

Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
RT на русском 09:31
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Экономика

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Происшествия

В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника

В Тольятти стая уличных собак напала на гулявшего во дворе мальчика.
Российская газета 04:27
Общество

Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес

Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна

Телеканал 360° вчера в 04:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное