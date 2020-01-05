Общество

ИзвестияИзвестияАксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла. Этот поступок был продиктован глупостью. Об этом он 31 января написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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с чего всё началось
Глава республики Крым сообщил на своей странице «ВКонтакте
», что в действиях керченских чиновниц, подаривших ветеранам пироги в честь годовщины снятия блокады Ленинграда, не было злого умысла.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
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Музыка

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В Подмосковье электричку разорвало пополам

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Общество

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После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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