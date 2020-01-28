Политика

ИзвестияИзвестияХуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов. Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Курировать Крым будет вице-премьер Марат Хуснуллин

Курировать развитие Крыма в правительстве России будет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости07:44

Подробнее о событии

Программа ЯМЭФ не изменится в связи со сменой куратора Крыма — Аксёнов

Крым 2411:22

Стоит ли ждать Крыму изменений при кураторстве Хуснуллина – эксперт

РИА Новости Крым09:45

Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

ИА Крыминформ07:38

Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

РБК07:46

Курировать Крым будет вице-премьер Марат Хуснуллин

РИА Новости07:44

Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

ТАСС07:43

Хуснуллин будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму

Интерфакс07:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
ТАСС 05:57
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Общество

Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
REGNUM 04:28
Здоровье

В восьми областях Украины школы закрылись на карантин

Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
REGNUM 00:23
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
ToDay News Ufa 08:47
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
REGNUM 07:42
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты

С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Shraibikus News 03:39
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 26 января в 06:54
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Общество

На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия 11:26
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 10:58
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
РИА Новости 11:18
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Российская газета 06:18
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Life.ru вчера в 20:00
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 05:49
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости 04:01
Биатлон

На этапе Кубка России в Ижевске Малышко и Бабиков не отобрались на ЧЕ

27 января в Ижевске завершились 6-7 этапы Кубка России по биатлону. По итогам состязаний были определены кандидаты на чемпионат Европы-2020.
АиФ Удмуртия вчера в 22:03
Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Motor 09:22
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Происшествия

Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Газета.Ru 10:54
Шоу-бизнес

Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
ФАН 05:29
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное