Китай запустил спутники для поиска гравитационных волн в космосе

Отправленные на орбиту Китаем два 140-килограммовых спутника составляют аналог всего неба с гравитационно-волновым и высокоэнергетическим электромагнитным аналогом (GECAM), который будет постоянно наблюдать за всем небом в поисках сигналов от некоторых из самых жестоких событий во Вселенной – столкновений между Черными дырами.