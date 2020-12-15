Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя высшего совета партии "Единая Россия", полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Грызлова.
Отправленные на орбиту Китаем два 140-килограммовых спутника составляют аналог всего неба с гравитационно-волновым и высокоэнергетическим электромагнитным аналогом (GECAM), который будет постоянно наблюдать за всем небом в поисках сигналов от некоторых из самых жестоких событий во Вселенной – столкновений между Черными дырами.