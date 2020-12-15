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Аксенов назвал нового владельца «Массандры» крупным игроком

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Народные новости
РЕН ТВ
ИА Крыминформ
Аргументы неделi. Крым
ФАН
КИА
КП - Крым
Город24
Банк «Россия», новый собственник винодельческого объединения «Массандра», является крупным и системным игроком, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.В источнике
Подробнее о событии
Крым 24

«Системный и крупный игрок на рынке»: Аксёнов о новом собственнике «Массандры»

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Аксенов уверен в дальнейшем развитии «Массандры»

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Путин подписал указ о награждении Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени председателя высшего совета партии "Единая Россия", полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Грызлова.
Путин подписал указ о награждении Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
ТАСС10:59

Китай запустил спутники для поиска гравитационных волн в космосе

Отправленные на орбиту Китаем два 140-килограммовых спутника составляют аналог всего неба с гравитационно-волновым и высокоэнергетическим электромагнитным аналогом (GECAM), который будет постоянно наблюдать за всем небом в поисках сигналов от некоторых из самых жестоких событий во Вселенной – столкновений между Черными дырами.
ГЛАС.RU12 декабря в 05:07