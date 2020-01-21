С 22 января компания "Атан" снизит стоимость дизельного топлива. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, компания является участников соглашения с правительством Крыма в части стабилизации цен.

Аксенов назвал точную дату снижения цены на топливо в Крыму

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