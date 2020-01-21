Экономика
Московский КомсомолецАксенов назвал точную дату снижения цены на топливо в Крыму
С 22 января компания "Атан" снизит стоимость дизельного топлива. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, компания является участников соглашения с правительством Крыма в части стабилизации цен.
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Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Кино
Себастиан Стэн поделился новым фото со съёмок сериала «Сокол и Зимний солдат»
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Названы имена вице-премьеров правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил первым вице-премьером РФ Андрея Белоусова. Ранее он занимал пост помощника президента РФ.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
Ларин: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею.
Армия и оружие
Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве
Для отражения ракетного удара по Москве системам противоракетной обороны понадобится несколько десятков минут.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности
Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.
Здоровье
На Брянщине продолжится модернизация первичного звена здравоохранения
В рамках реализации программы «100 сёл Брянщины» в 2020 году будет капитально отремонтировано более ста фельдшерско-акушерских пунктов.
Игры
Игры серии Half-Life могут стать бесплатными в Steam
Часть пользователей Steam получили сообщения о том, что коллекция игр серии Half-Life будет бесплатной до выхода VR-версии игры Half-Life: Alyx.
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Здоровье
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Нередко причиной оторвавшегося тромба у девушек является варикозное расширение вен таза или нижних конечностей, а у молодых мужчин – мерцательная аритмия.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
В Москве представят новый состав правительства страны
Сегодня в столице представят новый состав правительства страны.
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Космос
NASA представила аппарат для точного «взвешивания» экзопланет
Прибор, получивший название NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler spectroscopy (NEID), расположен в Национальной обсерватории Китт Пик, где он может проводить точные измерения массы экзопланет.
Космос
SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Авто
Subaru готовит электромобиль: первый макет
Судя по всему, для электромобилей в компании готовят новый фирменный дизайн, ведь паркетник имеет мало общего с нынешними автомобилями Subaru.
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Здоровье
В Китае новым типом коронавируса заразились уже 324 человека
Число людей, инфицированных новым типом коронавируса в Китае, достигло 324, говорится в заявлении государственного комитета здравоохранения.
Шоу-бизнес
Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах
Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Общество
Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция
Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».