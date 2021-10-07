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Аксенов объяснил слова литовского политика о Крыме патологической русофобией

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины.
Комсомольская правда
Украина сможет вернуть Крым лишь после распада России.
Росбалт
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — заявил Ландсбергис.
Евразия Daily
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру
Сергей Цековполитик
Конечно, это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины.Экономика сегодня

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