Конечно, это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины.Экономика сегодня
Группа американских следователей The Case Breakers, которая занимается изучением нераскрытых преступлений, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века.
Правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030-го.