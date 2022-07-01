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Аксенов объяснил задымление у Крымского моста учениями и ДТП

Задымление в районе Крымского моста, видеозаписи с которым распространились в соцсетях, связано с учениями, кроме того, на мосту произошло ДТП.
РБК
Аксёнов заверил, что ситуация контролируется на месте представителями силовых структур.
Life.ru
В пятницу днем на транспортном переходе через Керченский пролив по направлению в г. Новороссийск произошло ДТП, из-за чего движение по Крымскому мосту в сторону Новороссийска временно закрыли.
ТАСС
На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и эксплуатирующей организации.
Московский Комсомолец

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Глава Крыма Аксенов назвал учения и ДТП причиной задымления в районе Крымского моста
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