Политика
Газета.RuАксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.
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Политики Украины в этом вопросе не самостоятельны. Чем раньше они поймут, что — Крым российский навсегда, тем быстрее отношения между нашими странами улучшатся и придут в норму.
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Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Политика
Эрдоган подал в суд на французский журнал за оскорбления
Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французское издание Le Point, которое, по мнению турецкой стороны, оскорбило президента, сообщает Anadolu.
Газета.Ru 10:25
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Гаджеты
Представлен смартфон Meizu 16T на базе Snapdragon 855
Meizu 23 октября провела презентацию своего нового смартфона Meizu 16T, созданного на базе процессора Snapdragon 855.
Astera 23 октября в 10:23
Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Общество
Потерять все сегодня могут 4 знака Зодиака
Телец Сегодня вы рискуете потерять все сразу.
Живая Кубань 23 октября в 23:39
Наука
Ученые нашли предотвращающий рак и старение белок
Известия 23 октября в 18:03
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
«В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.
RT на русском 22:50
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 14:00
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Общество
Норвегия опровергла покупку 40 российских лайнеров Superjet
Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle заявила, что не подписывала меморандума о покупке 40 российских лайнеров SSJ-100.
Ruposters.ru 11:00
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru вчера в 15:30
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Вечерний курьер 14:43
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ 13:01
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Sports.ru 12:41