Политика
Газета.RuАксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.
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Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
Общество
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку
На Крымском мосту протестировали архитектурную подсветку. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Армия и оружие
Венесуэльские военные перехватили беспилотник на НПК «Парагуана»
На нефтеперерабатывающем комплексе "Парагуана", что в венесуэльском штате Фалькон, перехвачен дрон. Об этом сообщили местные военные.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Наука
В мексиканском туннеле XVII века нашли рисунки доколумбовой эпохи
Археологи нашли в Мехико 11 рисунков и барельефов доколумбовой эпохи, сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории (INAH).
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Здоровье
Возвращение в Средневековье: в Киеве ожидают эпидемию дифтерии
Обратно к темным временам В последний раз эпидемия дифтерии на Украине была на заре независимости, напоминает член правления общественной организации "Родители за вакцинацию" и журналистка Ирина Заславец.
Гаджеты
Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE
Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Гаджеты
Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой «домой» были лучше нынешних
Президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку в своем Twitter, что кнопка "домой" в прежних моделях iPhone внизу экрана была удобнее.
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Аллы Пугачевой напугало фолловеров
Подписчики не оценили новый кадр 70-летней певицы. Алла Пугачева — певица без комплексов.
Финансы
ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку
На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.
Культура
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Космос
Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны
Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Путешествия
Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года, сообщает АТОР.
Происшествия
В Пулково задержали американца, объявленного в международный розыск
В Санкт-Петербурге задержали американца, который находится в международном розыске, сообщает АБН. В Пулково задержали гражданина США.