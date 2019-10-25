Политика

Газета.RuГазета.RuАксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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