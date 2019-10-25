Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

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