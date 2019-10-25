Политика
Газета.RuАксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.
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Политика
Украинцы лидируют в получении видов на жительство в ЕС
Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
News.ru 11:29
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Кино
Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»
В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России вчера в 04:59
Происшествия
В Приморье прохожие спасли девочку от педофила
В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
Вести.Ru 06:21
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online 08:40
Политика
Небензя упрекнул Запад в нежелании помочь Сирии с восстановлением
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег, что они предпринимают для восстановления Сирии, и упрекнул их в нежелании помочь сирийскому народу.
Известия вчера в 21:10
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Политика
ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины
В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) получили разрешение на изъятие документов в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка на ту же должность в 2014 году.
RT на русском 09:07
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:09
Общество
Глава «дочки» РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем
До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
Москва 24 12:07
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Автоспорт
На Гран-при Мексики началась первая свободная практика
Нева Спорт 11:00
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Купить Call of Duty: Modern Warfare на Playstation 4 в России можно с помощью нашего гайда.
Cyber.sports.ru 03:16
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Общество
В Испании эксгумировали останки фашистского диктатора Франко
Как сообщал Лайф, власти Испании решили эксгумировать останки диктатора из комплекса "Долина павших" и перезахоронить в пантеоне в муниципалитете Мадрид, поскольку, согласно новым изменениям в Законе об исторической памяти, в "Долине павших" "могут покоиться только останки людей, которые погибли в результате гражданской войны в Испании".
Life.ru вчера в 10:28