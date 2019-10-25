Политика

Газета.RuГазета.RuАксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости". При этом он добавил, что считает вопрос закрытым.
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Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму

РИА Новости12:07

Аксенов призвал Киев перестать «паразитировать» на теме «возвращения» Крыма

РИА Новости Крым10:09

Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

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Аксёнов заявлении по «возвращению» Крыма Украине: Поезд ушёл

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Глава Крыма отреагировал на готовность Киева к переговорам по полуострову

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Поклонская ответила на предложение Киева «вернуть» Крым

Московский Комсомолец05:12
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Происшествия

СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье

Суть событий 10:54
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Происшествия

На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06
Транспорт

В России могут ввести оплату проезда пустыми бутылками

Предполагается, что россияне будут сдавать в фандоматы пластиковую и стеклянную тару, а также жестяные банки, а взамен получать баллы на транспортные карты, которые будут использовать для оплаты проезда.
Примечания 10:43
Политика

Медведев ответил американскому министру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:51
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

Из-за письма в поддержку Михаила Туватина возбуждено уголовное дело

В обращении неизвестный писал о поддержке обвиняемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой Михаила Туватина и угрожал устроить перестрелки, если его не освободят.
КП - Саратов 09:56
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Общество

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
РИА Новости 11:50
Футбол

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим в Лиге чемпионов

Советский спорт 09:35
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском 11:10
Происшествия

В Челябинской области задержан глава Нагайбакского района

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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге

ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
Говорит Москва 11:55
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Футбол

Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Политика

Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.
Коммерсантъ 11:07
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

В Челябинске педагог 20 лет живёт в подсобке школы

В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы.
REGNUM 03:58
Общество

Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Экономика

В ФАС прокомментировали рост цен на гречку

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречку.
RT на русском 11:16
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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