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Аксенов подтвердил следственные действия в отношении главы горсовета Евпатории

Источник сообщил об обысках в горсовете Евпатории.
Московский Комсомолец
По неподтвержденной информации, задержание Тихончука может быть связано с расследованием дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.
Известия
С 2014 года Харитоненко дважды избиралась главой Евпатории и председателем городского совета.
Российская газета
«РИА Новости Крым» связывает дело Харитоненко с делом бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.
РБК

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Аксенов прокомментировал обыски в горсовете Евпатории
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