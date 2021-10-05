Сервис Okko предложил бесплатно показывать все матчи чемпионата России по футболу

РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ Также стало известно, что в случае победы сервиса Okko в тендере его подписчики смогут смотреть трансляции всех матчей чемпионата России в высоком качестве и с несколькими звуковыми дорожками.