Генеральная прокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли с пилотируемого корабля "Союз МС-19" на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.
РПЛ проведёт тендер на реализацию медиаправ Также стало известно, что в случае победы сервиса Okko в тендере его подписчики смогут смотреть трансляции всех матчей чемпионата России в высоком качестве и с несколькими звуковыми дорожками.
Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с гибелью заместителя председателя правительства Ивановской области России Сергея Коробкина в дорожно-транспортном происшествии в Витебской области.