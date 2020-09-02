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Национальные Интересы

Аксенов поручил принять «фантастические меры» для водоснабжения Крыма

Крымские власти намерены рассматривать различные технические решения для стабилизации водоснабжения Симферополя и близлежащих районов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания крымского правительства.В источнике
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РБК

Глава Крыма сообщил об обсуждении «фантастических» мер по водоснабжению

РБК06:03
ИА Крыминформ

Власти рассматривают «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

ИА Крыминформ03:44
Взгляд.ру

Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Взгляд.ру04:29
Аргументы и Факты - Крым

Аксенов: мы рассматриваем даже «фантастические» варианты водоснабжения РК

Аргументы и Факты - Крым04:16
РИА Новости

Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма

РИА Новости03:55
Российская газета

Власти рассмотрят «самые фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Российская газета05:32
Крым 24

Наполнять водохранилища Крыма намерены с помощью бурения скважин

Крым 2403:27

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
RT на русском08:20
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АрМИ-2020: танкисты РФ победили команду КНР на соревнованиях в Муроме

Финал проходил на полигоне "Вантовый", где на створах реки Ока командам от Западного военного округа ВС России и Народно-освободительной армии Китая предстояло пройти шесть этапов эстафеты.
Народные новости07:23
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Месси сомневается в том, что покинет «Барсу» в это трансферное окно

Лионель Месси, выступающий за испанский футбольный клуб "Барселона" рассказал, что ещё сомневается в уходе из клуба Жозеп Бартоломеу, являющийся президентом "сине-гранатовых", не собирается отпускать аргентинца, пока за него не заплатят 700 миллионов евро.
Честный рейтинг букмекеров09:56

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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