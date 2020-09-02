Месси сомневается в том, что покинет «Барсу» в это трансферное окно

Лионель Месси, выступающий за испанский футбольный клуб "Барселона" рассказал, что ещё сомневается в уходе из клуба Жозеп Бартоломеу, являющийся президентом "сине-гранатовых", не собирается отпускать аргентинца, пока за него не заплатят 700 миллионов евро.