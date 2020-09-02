Аксенов поручил принять «фантастические меры» для водоснабжения Крыма
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Крымские власти намерены рассматривать различные технические решения для стабилизации водоснабжения Симферополя и близлежащих районов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания крымского правительства.В источнике
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Аксенов: мы рассматриваем даже «фантастические» варианты водоснабжения РК
Аргументы и Факты - Крым04:16