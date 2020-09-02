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Национальные Интересы

Аксенов поручил принять «фантастические меры» для водоснабжения Крыма

Крымские власти намерены рассматривать различные технические решения для стабилизации водоснабжения Симферополя и близлежащих районов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания крымского правительства.В источнике
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ТАСС

Власти Крыма рассматривают «фантастические» варианты для спасения обмелевших водохранилищ

ТАСС06:53
РБК

Глава Крыма сообщил об обсуждении «фантастических» мер по водоснабжению

РБК06:03
Крым 24

Наполнять водохранилища Крыма намерены с помощью бурения скважин

Крым 2403:27
Взгляд.ру

Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Взгляд.ру04:29
РИА Новости

Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма

РИА Новости03:55
ИА Крыминформ

Власти рассматривают «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

ИА Крыминформ03:44
Российская газета

Власти рассмотрят «самые фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Российская газета05:32

Более 74 тысяч жителей Марий Эл получают льготные лекарства и лечение

На сегодняшний день в Марий Эл насчитывается более 74 тысяч льготников: это инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.
ГТРК Марий Эл31 августа в 02:35

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ruвчера в 01:53
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Индекс промпроизводства Чечни за семь месяцев вырос на 7,5%

Объем промышленного производства в Чечне с января по июль вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.
ТАСС05:47

Генпрокуратура РФ просит у Германии помощи по болезни Навального

«Российская сторона просит предоставить все копии экспертиз, медкарту пациента, результаты анализов на наркотики, яды, тяжёлые металлы и ингибиторы холинэстеразы и отобрать биоматериал для исследований в России», — передает RT со ссылкой на запрос Генпрокуратуры РФ.
URA.Ru07:12
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МИД ФРГ заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой, но для этого должны быть созданы «соответствующие условия».
RT на русском08:35
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Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09