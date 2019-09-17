Политика
РБКАксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
С предложением о переименовании выступал глава греческой диаспоры республики Иван Шонус. По его словам, переименование Крыма в Тавриду послужит дополнительным мотивом утверждения принадлежности полуострова к России.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Суть событий 14 сентября в 12:54
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука
По данным следствия, 28-летний житель Сочи находился на Курортном проспекте города.
Вести.Ru 09:04
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «Уверен, что мой следующий бой пройдет в России»
Махачкалинские известия 12:39
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Кино
Вдоль рядов кукурузы: вышел трейлер экранизации «В высокой траве»
Игромания.ру 14:19
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Экономика
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС вчера в 11:59
Общество
В России планируют упростить правила ухода в отпуск
Законопроект, предусматривающий новые правила оформления заявления на отдых, был внесён в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение.
REGNUM 03:15
Здоровье
В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Наука
Позитроны укажут на распад вакуума при столкновении тяжелых ионов
Физики из России, Китая и Германии предложили «индикатор», который указывает на распад нейтрального вакуума при столкновениях тяжелых ионов.
N+1 08:06
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали работницу автомойки в Москве
В Москве двое мужчин изнасиловали сотрудницу автомойки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на службу общественных связей столичного главка МВД.
Московский Комсомолец 02:46
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 14 сентября в 01:40
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем
Певица и телеведущая Анна Седокова в Instagram призналась, что страдает крапивницей.
РИА Новости 05:16
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Транспорт
Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40