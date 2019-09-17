Политика
РБКАксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
С предложением о переименовании выступал глава греческой диаспоры республики Иван Шонус. По его словам, переименование Крыма в Тавриду послужит дополнительным мотивом утверждения принадлежности полуострова к России.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%
16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
Известия 10:27
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
ЖКХ
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник во время осмотра открытой после реконструкции насосно-перекачивающей станции "Марьинская".
ТАСС 09:07
Спорт
Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ 12:41
Здоровье
В правительстве Тверской области обсудят нацпроект «Здравоохранение»
17 сентября губернатор Игорь Руденя проведёт заседание правительства Тверской области.
Тверская жизнь вчера в 06:05
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20
Гаджеты
Apple выделит компании Corning еще 250 миллионов долларов
Фонд развития передового производства в США был создан в 2017 году, когда компания выделила в него 1 млрд долларов.
iXBT.com 12:17
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 04:44
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 09:14
Здоровье
В США седьмой человек умер от вейпа
Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:03
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Политика
Госдума одобрила создание единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.
BFM.ru 10:50
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru 08:11
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
Россия и Китай планируют создать аналог OneWeb
В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли сообщал агентству, что представители Китая на переговорах в Москве предложили «Роскосмосу» обсудить создание совместной спутниковой группировки, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет – аналог британской OneWeb и Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Rambler News Service 11:58
Политика
Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию
Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Шоу-бизнес
Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».
URA.Ru 01:58
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34