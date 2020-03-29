По этому человеку прошу, раз первый случай заражение, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил оперативный штаб по борьбе с инфекцией возбудить уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, что повлекло заражение другого человека.

В Крыму просят возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

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