Коронавирус
Аргументы неделиВ Крыму просят возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил оперативный штаб по борьбе с инфекцией возбудить уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, что повлекло заражение другого человека.
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По этому человеку прошу, раз первый случай заражение, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела.
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Крымчанин с коронавирусом заразил сотрудника медцентра, ему грозит уголовное дело
ИА Крыминформвчера в 03:30
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